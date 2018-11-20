Millete hakaret edenlerin öyküsü 20 Kasım 2018, Salı

Türkiye son 16 senede başta özgürlükler ve insan hakları olmak üzere birçok alanda sessiz devrimler yaşadı. Vesayet rejiminin prangalarından kurtuldu ama hala eski Türkiye'nin hayalini kuranlar da var.