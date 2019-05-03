Millet yerine demokratlar ittifakı! HDP için 'Kürt demokratlar' dediler 03.05.2019 03:57

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi "Millet İttifakı" çatısı altında birleşerek güç birliği yapmıştı. İttifakın yeni ismi "Tüm Demokratların İttifakı" oldu. CHP'nin, İYİ Parti, Saadet ve HDP ittifakının sonuca olumlu katkı yaptığı belirtildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu'na sunulan siyasi analizde, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP için Kürt demokratlar ifadesi kulanıldı... Demokratlık adı altında kimler nasıl gizlendi? İşte yeni ismin analizi...

31 Mart yerel seçimi öncesinde birbirine benzemeyen 4 parti ittifak yaptı. Kimisi ittifakı gizledi, kimisi de apaçık el sıkıştı taban tabana zıt olduğu bir partiyle... Adına "Millet" ittifakı dendi, seçim sonrası ittifaka yeni bir isim bulundu. CHP-HDP- Saadet ve İYİ Parti iş birliğine demokratlar ittifakı denildi.

Yeni isim dikkat çekiciydi ancak kullananlar içini boşalttı öyle ki her bir partinin diğerinden bir çıkarı vardı. Oy kaygısı, ülke menfaatlerinin dahi önüne geçti.

KİRLİ İTTİFAKIN İLK PARTİSİ: CHP

Kendisine sosyal demokrat diyen CHP, 2010 yılında kaset skandalıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu parti içi demokrasiyi dahi hiçe saydı. 10 seçim kaybettiği halde istifa etmeyi bir kere bile düşünmedi. Kendisinden farklı düşünenleri, eleştirenleri

bir bir partiden tasfiye etti.

HDP İÇİN 'KÜRT DEMOKRATLAR' DEDİLER!

Türkiye'nin güvenlik sorunlarını da görmezden geldi CHP Genel Başkanı... PKK'yı terör örgütü ilan etmeyen HDP ile dirsek temasında oldu. CHP'nin yerel seçimlerde aldığı sonuç masaya yatırıldı. CHP'nin, İYİ Parti, Saadet ve HDP ittifakının sonuca olumlu katkı yaptığı belirtildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu'na sunulan siyasi analizde, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP için Kürt demokratlar ifadesi kullanıldı...

KANDİL SÖZCÜSÜ HDP'DEN CHP MESAJI!

Her fırsatta terörist güzellemesi yapan HDP bazı büyükşehirlerde aday çıkarmadı, buralarda açık açık 'CHP'yi destekleyeceğiz' mesajı verdi.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDAN BİRLEŞTİLER!

Sözde milliyetçi demokratlar olarak adlandırılan İYİ Parti, çıkarları doğrultusunda HDP desteğini görmezden gelerek CHP ile ittifak yaptı. Tarih, Başkan Erdoğan karşıtlığının siyasetçilere U dönüşü yaptırdığını kalın harflerle yazdı. Vatan, Millet Sakarya! konuşmalarının samimi olmadığı çok geçmeden anlaşıldı.

Kendi eşine dahi söz hakkı tanımayan Genel Başkan Meral Akşener, bu süreçte demokrasiyi dilinden düşürmedi. İttifakın en küçük halkası olarak görünen Saadet Partisi ise muhafazakar demokratlar olarak adlandırıldı. Kendi seçmeninin CHP'ye oy vermeyeceğini anlayan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu oyların AK Parti'ye gitmemesi için başta İstanbul olmak üzere her yerde aday çıkardı. Sözde muhafazakar demokratlar çoğu kez isimleriyle çelişkili açıklamalar yaptı.

TOPLUM DEĞERLERİNİ HİÇE SAYDILAR!

Millet ya da Demokratlar İttifakı toplum değerlerini her seferinde hiçe saydı. 15 Temmuz darbe girişiminde de, Taksim'de ezanın ıslıklanmasında da...