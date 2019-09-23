MHP lideri Devlet Bahçeli hastaneden taburcu oldu -Video 23.09.2019 16:07

Sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastanedeki tetkiklerin ardından taburcu oldu. Bahçeli, herhangi bir açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı. Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada ''Genel durumu son derece iyi. Hafif bir ateşle gelip, genel tespitleri yapıldı. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşıldı. Üst solunum yolu enfeskiyonu olduğu öğrenildi. Ciddi bir enfeksiyon değil. Bundan sonraki tedavisi evinde yapılacak. Kendisi ayakta ve gayet iyi.'' dedi.

Sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne giden MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu.

SAĞLIK BAKANI HASTANEYE GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Hastane çıkışı açıklama yapan Bakan Koca "Genel durumu son derece iyi. Hafif bir ateşle gelip, genel tespitleri yapıldı. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşıldı. Üst solunum yolu enfeskiyonu olduğu öğrenildi. Ciddi bir enfeksiyon değil. Bundan sonraki tedavisi evinde yapılacak. Kendisi ayakta ve gayet iyi." şeklinde konuştu.

İKİ KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu.

2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.