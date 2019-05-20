MHP Lideri Devlet Bahçeli Ankara sokaklarında klasik aracıyla gezdi. Bahçeli, en çok sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur’un kendisi için yazdığı, ‘Bu bana yeter’ şarkısını dinledi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin klasik araba turu! Ankara sokaklarını o şarkı eşliğinde böyle gezdi20.05.2019 21:59
- MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin klasik araba turu! Ankara sokaklarını o şarkı eşliğinde böyle gezdi
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