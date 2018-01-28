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Mevzi kazan teröristler havaya uçuruldu

27 Ocak 2018, Cumartesi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriye'nin Rasulayn kenti arasındaki sınır hattında iş makineleriyle mevzi kazan PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu, tank atışıyla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.
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