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Mevsimlik tarım işçilerinin mutluluk pozu

07 Kasım 2017, Salı
Çeşitli illerden Konya'ya giden mevsimlik tarım işçileri, patates toplama işini bitirdikten sonra paydos sevinçlerini kovalarını havaya fırlatarak göstermişlerdi. O an çekilen fotoğraf binlerce kez paylaşıldı, 'günün en güzel karesi' seçildi. .
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