Meteoroloji'den Türkiye genelinde son dakika yağış uyarısı! 17 Haziran 2019 hava durumu (Video) 17.06.2019 10:04

17 Haziran 2019 Pazartesi son dakika hava durumu tahminleri yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde yurt genelinde birçok ilde yağışlı havanın hakim olacağı bildirildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Haziran 2019 hava durumu tahminleri...