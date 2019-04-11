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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan 2019 hava durumu

11.04.2019 11:22

11 Nisan 2019 Perşembe son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlanan raporlarda bugün bazı bölgelerde yağış beklendiği belirtildi. Vatandaşlara, ani olarak bastıracak yağmura karşı hazırlıklı olunması yönünde uyarı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Nisan 2019 Perşembe Türkiye geneli hava durumu tahminleri...


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