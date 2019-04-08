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Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 8 Nisan 2019 hava durumu

08.04.2019 09:54

8 Nisan 2019 Pazartesi son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk gününe ilişkin tahminleri yayınladı. Meteoroloji'den yayınlanan tahminlerde Ege ve Marmara bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu. İstanbul'u da etkisi altına alacak yağışın bölge bölge etkili olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Nisan 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...


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