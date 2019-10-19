Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz gözü görmedi

Meteoroloji'nin Marmara bölgesini uyardığı sis, İstanbul'da etkili oldu. Gece vakitlerinden itibaren oluşan sis, sabah saatlerinde de etkili olunca kentte görüş mesafesi kısaldı.
Meteoroloji'nin Marmara bölgesini uyardığı sis, İstanbul'da etkili oldu. Gece vakitlerinden itibaren oluşan sis, sabah saatlerinde de etkili olunca kentte görüş mesafesi kısaldı.
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