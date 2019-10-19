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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz gözü görmedi

19.10.2019 09:30

Meteoroloji'nin Marmara bölgesini uyardığı sis, İstanbul'da etkili oldu. Gece vakitlerinden itibaren oluşan sis, sabah saatlerinde de etkili olunca kentte görüş mesafesi kısaldı.


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