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Mesut Yılmaz ve eşi hastaneye geldi

16 Aralık 2017, Cumartesi
Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz oğulları Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin kaldırıldığı Şişli'deki özel hastaneye geldi.
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