Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğününden ilk görüntüler yayınlandı

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ie eski Türkiye Güzeli Amine Gülşe evleniyor. Çiftin düğününden ilk görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
İkili İstanbul'da Four Seasons Otel'de yapılan düğünle dünya evine girecek.
Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapacak.
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