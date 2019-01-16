Mersin'de nefes kesen operasyon! Gemide mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı

Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında fırtına ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisindeki 2 kişi helikopterle kurtarıldı.
Mersin'de nefes kesen operasyon! Gemide mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı16 Ocak 2019, Çarşamba
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