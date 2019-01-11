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Meral Akşener'in sözleri sosyal medyada alay konusu oldu

11 Ocak 2019, Cuma

AK Parti'nin gerçekleştirdiği birçok düzenlemeyi sanki kendisi söylemiş de gerçekleşmiş gibi konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.


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