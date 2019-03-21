Haberler Web TV Meral Akşener yine FETÖ'cülere sahip çıktı!

Meral Akşener yine FETÖ'cülere sahip çıktı!

21.03.2019 18:24


FETÖ ve PKK'nın desteklediği Zillet İttifakı'nın ortağı İP'li Meral Akşener, yine teröristlerin avukatlığını yapmaktan geri durmadı. Partisinin mitinginde konuşan Akşener, 15 Temmuz hain darbe girişiminde millete kurşun sıkan, Türkiye'yi adeta işgal etmeye çalışan gözü dönmüş darbecilere "Mehmetçik hapiste" diyerek sahip çıktı.

FETÖ'CÜLER ZİLLET İTTİFAKI İÇİN OY TOPLUYOR
FETÖ'cülerin avukatlığını yapan Akşener'e FETÖ ve PKK da kayıtsız kalmıyor. Türkiye düşmanı FETÖ ve PKK'nın birçok sözde yöneticisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Zillet İttifakı lehine kampanyalar yürütüp oy topluyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları