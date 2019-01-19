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Meksika'da patlama: 20 ölü, 60 yaralı

19 Ocak 2019, Cumartesi

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir akaryakıt boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada, 20 kişi yanarak hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.


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