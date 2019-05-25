Meksika’da deniz kuvvetlerine ait bir helikopter ormanlık bölgeye düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Meksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü25.05.2019 15:12
- Meksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü
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