Mehmet Ali Erbil kaçış sendromu hastalığı hakkında canlı yayında ilk kez konuştu: Fişimi çekin! 27.09.2019 12:04

Mehmet Ali Erbil bir kanalda yayınlanan magazin programına katıldı. 235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in değişimi dikkat çekti. Erbil'in ilk kez sakal bıraktığı görüldü. Hastanede yaşadığı zor günleri "Ben ayağa kalkacağıma hiç inanmıyordum. Kardeşime ve ilk eşim Muhsine'ye 'böyle bir durum olacaksa benim fişimi çekin' dedim." şeklinde ifade eden Mehmet Ali Erbil, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!