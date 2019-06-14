Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş: Takip edip aşağılık saldırıyla gerçekleştirdiler 14.06.2019 17:09

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, cuma namazı çıkışı beyzbol sopalı 4 kişi tarafından darp edildi. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak saldırıyı değerlendiren Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, "Belli ki bu organize bir olay. Birileri Murat Alan'ı takip etti ve gideceği yolları tespit edip cuma namazına giderken kıstırıp ellerinde sopalarla dövdüler. Emniyet gerekli hassasiyeti gösterip kısa sürede yakaladı ve sorgudan sonra bu alçakların kim olduğu ortaya çıkacak. Onları kimin yönlendirdiği de gözler önüne serilecek. Yaptığı milli işlerden dolayı hedef haline geldiği çok açık." dedi.