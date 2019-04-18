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Mazhar Alanson'dan 'yoğun bakım' iddialarına videolu cevap: Cumhuriyet'in palavrası

18.04.2019 19:34

Usta sanatçı Mazhar Alanson'un dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine Alanson, Twitter hesabı üzerinden video yayınladı. Sanatçı videoda "Yoğun bakımdaymışım Cumhuriyet'in palavrası. Allah'a şükür hiçbir şeyim yok, evde oturuyorum" ifadelerini kullandı ve kahkaha attı.


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