Usta sanatçı Mazhar Alanson'un dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine Alanson, Twitter hesabı üzerinden video yayınladı. Sanatçı videoda "Yoğun bakımdaymışım Cumhuriyet'in palavrası. Allah'a şükür hiçbir şeyim yok, evde oturuyorum" ifadelerini kullandı ve kahkaha attı.
Mazhar Alanson'dan 'yoğun bakım' iddialarına videolu cevap: Cumhuriyet'in palavrası18.04.2019 19:34
- Mazhar Alanson'dan 'yoğun bakım' iddialarına videolu cevap: Cumhuriyet'in palavrası
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