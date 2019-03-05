"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" devam ediyor | Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı 05.03.2019 10:32

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlar, İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim Adası'na çıkarma yaptı. Ada kıyısında tespit edilen mayınlar ve su altı engelleri senaryo gereği SAT ve SAS komandolarınca imha edildi.