Mardin’de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı 11.11.2019 11:44

Mardin’de düzenlenen operasyonlarda, biri eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı. Eylem hazırlığında olduğu öğrenilen N.D. ile Ö.E. isimli teröristler, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.