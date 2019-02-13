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Manukyan'a ait tarihi binada çökme

13.02.2019 17:48

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Manukyan'a ait tarihi bir binada çökme oldu. O sırada yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı engelledi. Çökme sırasında binadan kopan parçaların yola düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.


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