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Mansur Yavaş'tan belediye şirketlerine operasyon!

20.04.2019 20:07

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirket operasyonuyla karşı karşıya. Belediyeye ait birçok şirketi tasfiye edeceğini açıklayan Mansur Yavaş, o şirketlerden 15'inin yönetimini değiştirmek için düğmeye bastı.


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