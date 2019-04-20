Mansur Yavaş'tan belediye şirketlerine operasyon! 20.04.2019 20:07

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirket operasyonuyla karşı karşıya. Belediyeye ait birçok şirketi tasfiye edeceğini açıklayan Mansur Yavaş, o şirketlerden 15'inin yönetimini değiştirmek için düğmeye bastı.