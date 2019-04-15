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Mansur Yavaş koltuğa oturur oturmaz değişti

15.04.2019 19:19

CHP, HDP Ve İYİ Parti'nin oylarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın seçimden öncesi uzlaşmacı halinden eser kalmadı. Koltuğa oturur oturmaz kavgacı bir dili benimseyen yavaş, CHP’nin çizgisine dönmekte geç kalmadı. İşte o hızlı değişimi gösteren büyükşehir belediye meclis toplantısında yaşananlar...


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