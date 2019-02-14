Manga solisti Ferman Akgül konser için gittiği Avustralya'da yaşadıklarının ardından Twitter hesabından Türkiye'nin sağlık konusunda en iyi ülkelerden biri olduğunu yazdı. Ancak malum çevreler bu övgüyü yine hazmedemedi, Türkiye'deki sağlık sistemini övdüğü gerekçesiyle Ferman Akgül'e hakaretler yağdırdı.
Manga solisti Ferman Akgül 'sağlık sistemini' övdüğü için linç edildi14.02.2019 09:25
- Fatih Terim, Benfica maçı öncesi net konuştu: Bizim için ölçü olacak
- Öğrencilere iş garantili eğitim
- Manga solisti Ferman Akgül 'sağlık sistemini' övdüğü için linç edildi
- Emekliye 2 bin lira bayram ikramiyesi | Yeni emekliler de yararlanacak...
- İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
- Başkan Erdoğan bugün Soçi'ye gidecek
- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi
- Başkan Erdoğan'dan oyuncak alamayınca üzülen Ahmet Akif, gelen hediyeyle sevindi
- Tunç Soyer HDP'yi savundu İP'liler ayakta alkışladı
- Son dakika... FETÖ firarisi Zahide Üner yakalandı
- ANALİZ - Erbakan'ın mirasına ihanet eden Karamollaoğlu neden Kandil'le iş tutuyor?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlaçta zam oranı yüzde 26.4 olacak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.