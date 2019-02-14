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Manga solisti Ferman Akgül 'sağlık sistemini' övdüğü için linç edildi

14.02.2019 09:25

Manga solisti Ferman Akgül konser için gittiği Avustralya'da yaşadıklarının ardından Twitter hesabından Türkiye'nin sağlık konusunda en iyi ülkelerden biri olduğunu yazdı. Ancak malum çevreler bu övgüyü yine hazmedemedi, Türkiye'deki sağlık sistemini övdüğü gerekçesiyle Ferman Akgül'e hakaretler yağdırdı.


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