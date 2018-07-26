Yol Durumu

Maltepe sahilde şok görüntü!

26 Temmuz 2018, Perşembe

Maltepe sahil yolu İdealtepe mevkiinde kız arkadaşını sırtüstü yatırarak metrelerce tek teker üstünde giden motosikletli maganda trafikte adeta terör estirdi.

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