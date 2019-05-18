Mali'nin başkenti Bamako'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e çıktığı bildirildi.
Mali'deki sellerde ölü sayısı 28'e yükseldi18.05.2019 07:27
- Mali'deki sellerde ölü sayısı 28'e yükseldi
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