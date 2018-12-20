Haberler Web TV Malatya'da akılalmaz dolandırıcılık! 2 düğün 1 gelin!

Malatya'da akılalmaz dolandırıcılık! 2 düğün 1 gelin!

20 Aralık 2018, Perşembe

Malatya'da aynı köyde yaşayan iki erkek, Ö.G. isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Gaziantep'e giderek aynı kadınla ayrı ayrı nişan yapan iki kişi, birbirlerine davetiye verince dolandırıldıklarını anladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları