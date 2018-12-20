Malatya'da akılalmaz dolandırıcılık! 2 düğün 1 gelin! 20 Aralık 2018, Perşembe

Malatya'da aynı köyde yaşayan iki erkek, Ö.G. isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Gaziantep'e giderek aynı kadınla ayrı ayrı nişan yapan iki kişi, birbirlerine davetiye verince dolandırıldıklarını anladı.