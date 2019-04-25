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Makas atarak ilerleyen trafik magandası kamerada

25.04.2019 12:12

D-100 Karayolu Kartal mevkiinde ilerleyen bir sürücü, tehlikeye aldırmadan makas atarak ilerledi. Kazaya davetiye çıkaran sürücü, arkadan gelen bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi. İşte o anlar...


D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü arkasında ilerleyen araçtaki kişi tarafından görüntülendi. D-100 Karayolu Kartal mevkiinde ilerleyen bir sürücü, tehlikeye aldırmadan makas atarak ilerledi. Kazaya davetiye çıkaran sürücü, arkadan gelen bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi. Kendisinin ve trafikte ilerleyen diğer sürücülerinin hayatını hiçe sayan trafik magandası makas atarak ilerlediği yolda bir süre sonra gözden kayboldu.

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