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Mahmut Tanal'dan limonlu protesto

07 Aralık 2018, Cuma

İktidarın ekonomi politikalarını eleştirmeye çalışan CHP'li vekil, Meclis kürsüsünde yine ilginç hareketler yaptı.


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