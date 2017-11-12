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'ya güveniyorum!

11 Kasım 2017, Cumartesi
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Milli Takım ve hakkında açıklamalarda bulundu.
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