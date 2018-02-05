Yol Durumu

Lodos nedeniyle pisti "pas" geçen uçak kamerada

04 Şubat 2018, Pazar
İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı’na inmek isteyen uçaklar, dakikalarca havada tur attı. Lodos nedeniyle zor anlar yaşayan uçaklardan bir tanesi ise pisti "pas" geçti. Atatürk havalimanında iniş için adeta sıraya giren uçaklar ise kameralara yansıdı.
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