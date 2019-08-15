Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber'ın ilk ifadesi ortaya çıktı 15.08.2019 15:35

İki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea'nin karşılaştığı UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya giren Youtuber Fester Abdü'nün ilk ifadesi ortaya çıktı.

Liverpool ile Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Twitter'da DeliMiNeSanaYakışmadı ve 10MilyonTLCezaVerilsin hashtagleri ile trendtopic (TT) olan Fester Abdü'nün dün Youtube'de 4 milyon 583 bin 41 abonesi bulunurken sabah saatlerinde abone sayısı 4 milyon 525 bin 264'e düştü.

Dolmahçe'deki Vodafone Park'ta dün saat 22.00'de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti. Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. Dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı. Olayla ilgili şahıs ve 4 arkadaşı statta görevli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şahsın 4.5 milyon takipçisi olan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz (25) olduğu tespit edildi. Yılmaz, olaya karıştıkları tespit edilen E.D., Y.Y., F.Y ve C.Ö. ile birlikte Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü.

MAÇIN HEYECANINDAN ATLAMIŞ

Öte yandan Yılmaz'ın Antalyaspor taraftarı olduğu ortaya çıktı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun" kapsamında ilgili maddelerden adli işlem yapılarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz, Beşiktaş polis merkezinde gerçekleştirilen ilk sorgusunda, Süper Kupa finalini izlemek için stadyuma geldiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak, önce gol sevinci yaptığını ardından da kaleye doğru koştuğunu söylediği öğrenildi. Yılmaz, sorgusunda ayrıca, sahaya girmeyi önceden planlamadığını, arkadaşlarının video ve fotoğrafını çektiklerinden habersiz olduğunu belirttiği bildirildi.

Youtuber'in 1993 yılında Adana'da dünyaya geldiği, ilk ve ortaokul eğitiminin ardından Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Bölümünden mezun olduğu öğrenildi.