Leyla Sönmez hayatını kaybetti! Adana'da burun ameliyatı olmuştu

Adana'da bir hastanede burun ameliyatı olan ardından kan kusmaya başlayan, karın ağrısı çeken, 3 gün sonra da fenalaşıp yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Leyla Sönmez, yaşamını yitirdi. Leyla Sönmez'in ölümünün ardından aile avukatları hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.
Leyla Sönmez hayatını kaybetti! Adana'da burun ameliyatı olmuştu04 Şubat 2019, Pazartesi
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