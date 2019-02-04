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Leyla Sönmez hayatını kaybetti! Adana'da burun ameliyatı olmuştu

04 Şubat 2019, Pazartesi

Adana'da bir hastanede burun ameliyatı olan ardından kan kusmaya başlayan, karın ağrısı çeken, 3 gün sonra da fenalaşıp yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Leyla Sönmez, yaşamını yitirdi. Leyla Sönmez'in ölümünün ardından aile avukatları hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.


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