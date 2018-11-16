Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada lüks cip hurdaya döndü

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Mekvii'nde kadın sürünün kullandığı lüks cip kaygan zeminde yoldan çıkarak bariyere çarptı. Ağır yaralanan kadın, ambulansa bindirilirken bir otobüs ise önce yoldaki bir otomobile ardından da yaralı kadının aracına çarptı.
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada lüks cip hurdaya döndü16 Kasım 2018, Cuma
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