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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada lüks cip hurdaya döndü

16 Kasım 2018, Cuma

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Mekvii'nde kadın sürünün kullandığı lüks cip kaygan zeminde yoldan çıkarak bariyere çarptı. Ağır yaralanan kadın, ambulansa bindirilirken bir otobüs ise önce yoldaki bir otomobile ardından da yaralı kadının aracına çarptı.


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