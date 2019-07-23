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Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kaza bölgesi havadan görüntülendi

23.07.2019 10:45

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza alanı havadan görüntülendi. Görüntülerde, hurdaların yola saçıldığı ve ekiplerin çalışmasının devam ettiği görülüyor.


Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiinden Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti. Kaza nedeniyle tırın dorsesinde yüklü hurdalar yola savrulmuştu. Kaza sonrası yapılan çalışmalar ve olaya yeri havadan görüntülendi. Görüntülerde, hurdaların yola saçıldığı ve ekiplerin çalışmasının devam ettiği görülüyor.
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