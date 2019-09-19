Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı (Video) 19.09.2019 18:01

Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda üç araç birbirine girdi. Kazada bir kişi öldü. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı Yolu'nda üç otomobil birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan Ahmet Kul isimli şahsı hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Görgü şahitleri, " Birden önümüzde araç takla attı:. Ben de çarptım. Büyük bir kaza oldu" dedi.

İstanbul Beykoz Riva Yolu 3. Köprü yol ayrımında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yol bir süre çift yönlü trafiğe kapatıldı.