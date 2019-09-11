Kuzeni için evlat nöbetine katıldı! Babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi! 11.09.2019 14:59

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan acılı ailelerin HDP il binası önündeki bekleyişleri devam ediyor. Evlat nöbetinin 9'uncu gününde aile sayısı 24'e çıktı. HDP il binası önünde kuzeni Aysel Bozkurt için nöbet tutan S. Çetinkaya, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi.

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemi 9'uncu günündeyken, kaçırılan kuzeni S. Çetinkaya için katılan Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önüne gelerek başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Bozkurt, kuzeni S. Çetinkaya'ya kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürürken acı bir haber aldı.

Hastanede tedavi gören babasının hayatını kaybettiğini öğrenmesi üzerine baygınlık geçiren Bozkurt'a 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

"Babam gitti" diye feryat eden Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.