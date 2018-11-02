Kutsal dağı 300 yıldır terk etmeyen ilkel aile

TUNCELİ, Bingöl ve Erzincan il sınırlarının kesiştiği 2 bin 500 rakımlı kutsal kabul edilen Hoşan Dağı'nın zirvesine yakın bir yamaçta bir ailenin ilginç yaşam öyküsü, insanı hayrete düşürüyor. 80 yaşındaki Hüseyin Teşar, eşi Emine ve 5 çocuğu ile izole bir şekilde mağara gibi evde ilkel şartlarda yaşıyor. Burada dünyaya geldiğini ve 80 yıldır ayrılmadığını belirten Hüseyin Taşer, akrabası olan Emine Taşer ile evliliğinden 10 çocuklarının dünyaya geldiğini söyledi. 5 çocuğundan 30 yıldır haber alamadığı belirten baba Taşer, diğer 5 çocuğunun ise yanlarından hiç bir zaman ayrılmadığını kaydetti. Teşar ailesinde hiçbir fert okula gitmezken, çocukların, insanlarla konuşamadıkları için konuşma yetilerini yitirip kendi aralarında geliştirdikleri işaret dili ile anlaşabildiği gözlendi. Hüseyin Teşar, Türkçe bile bilmiyorlar. Televizyon bile izlemediler, hayatları boyunca kendileri dışında insan yüzü bile görmediler dedi. Erzincan sınırları içerisinde bulunan Tunceli ile Bingöl sınırlarındaki Hoşan Dağı, Aleviler için kutsal sayılan bir dağ olarak biliniyor. O dağda, mağaraya benzer bir yapıyı ev olarak kullanılan Teşar ailesi, 80 yıldır kesintsizi yaşamlarını sürdürüyor. Ailenin reisi Hüseyin Teşar, yaşadığı mağara evi, dedelerinin döneminde kaldığı, 300 yıldır burada yaşamın sürdüğü ve önemlisi Hoşan Dağı'nın aleviler için kutsal sayılmasından ötürü hiç bir zaman burayı terk etmediğini ve ölene dek burada yaşamlarını sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.
Kutsal dağı 300 yıldır terk etmeyen ilkel aile02 Kasım 2018, Cuma
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