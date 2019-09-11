Kurul durdurdu, Koç Holding umursamadı! Tarihi alanda 14 türde 55 ağaç kestiler

İstanbul Beşiktaş'ta kültür varlığı tescil edilen ve tarihi kalıntılar bulunan alanda otel inşaatı yapan Koç Holding'in Kuruçeşme'deki Divan Oteli inşaatı durduruldu. Ancak holding, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun durdurma kararlarına rağmen otel inşaatına devam ediyor.
Kurul durdurdu, Koç Holding umursamadı! Tarihi alanda 14 türde 55 ağaç kestiler11.09.2019 09:12
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