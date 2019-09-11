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Kurul durdurdu, Koç Holding umursamadı! Tarihi alanda 14 türde 55 ağaç kestiler

11.09.2019 09:12

İstanbul Beşiktaş'ta kültür varlığı tescil edilen ve tarihi kalıntılar bulunan alanda otel inşaatı yapan Koç Holding'in Kuruçeşme'deki Divan Oteli inşaatı durduruldu. Ancak holding, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun durdurma kararlarına rağmen otel inşaatına devam ediyor.


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