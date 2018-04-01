Yol Durumu

Kürt teyze Barzani'nin muhabirini böyle tokatladı

31 Mart 2018, Cumartesi

Barzani'nin finanse ettiği Rudaw'ın muhabiri Erbil'in bir köyünde yaşayan Kürt teyzeye sorduğu sorularla Türk askerini kötülemeye çalıştı, ancak teyze muhabirin beklediği cevapları vermedi.
Rudaw'ın muhabiri Erbil'in Eşme Köyü'nde yaşayan Kürt teyzeye mikrofon uzatıp; "Türk askeri buraya geldi mi, Türk jetleri burayı bombaladı mı?" soruları sordu. Bu sorulara "hayır" cevabını veren teyze, ardından da "Neden bizim okul, yol, su sorunlarımızı sormazsın da Türk askerini sorarsın" diyerek muhabiri adeta köşeye sıkıştırdı.

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