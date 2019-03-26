Kurdaki hareketliliğin arkasında ne var? Merkez Bankası tüm oyunları bozdu 26.03.2019 12:11

Dolar üzerinde spekülasyon yaratarak yeni bir ekonomik operasyon hazırlığında olan tetikçilerin oyunu Merkez Bankası'nın hamlesi ile bozuldu. Süreci yakından takip eden bir bankacı kurlardaki hareketin arka planını anlattı.

