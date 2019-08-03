Kurban nasıl seçilir? Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli? 03.08.2019 17:53

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Kurban Bayramı süresince kesimi gerçekleştirilen hayvan sayısı, bir yıl boyunca kesimi yapılan hayvanların neredeyse dörtte biri. Bu durum, hayvan hareketlerinin ve tüketime hazırlanan et miktarının dört günde normalin ne kadar üzerinde olduğunu gözler önüne seriyor. Dolayısıyla da dikkat edilmesi gereken noktalar önem arz ediyor. Peki, kurban seçerken nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde...