Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu27.06.2019 02:09
- Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu
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