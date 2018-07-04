Küçük Leyla'nın ölüm nedeni belli oldu! Ağrı Valisi Süleyman Elban açıkladı 03 Temmuz 2018, Salı

Türkiye günlerdir aranan Küçük Leyla'nın dün bulunan cansız bedeni sonrası yasa boğulmuştu. Herkes Leyla Aydemir'in nasıl öldüğünü merak ederken beklenen açıklama Ağrı Valisi Süleyman Elban'dan geldi. Ağrı Valisi Elban Küçük Leyla'nın ölüm nedenini açıkladı. Leyla'nın ölüm olayıyla ilgili otopsi raporunun tamamlandığını söyleyen Elban, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın Leyla Aydemir'le ilgili açıklamaları şöyle:

Dün bulunduğu tarihten de zannediyoruz 2-3 gün öncesinde o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde. Otopsi raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğu 8 - 10 gün aç bırakılması nedeniyle, açlık nedeniyle ölmüş. Ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil.

Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Aile de buranın gelenekleri gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de aile ve köylüler yavrumuzun cenazesini defnettiler.

Başımız sağ olsunve inşallah bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum.

"GÖZALTI VAR"

Gazetecilerin gözaltıyla ilgili sorusuna Vali Elban, 'Var, bazı ipuçlarımız da var. Çalışmalar devam ediyor, savcılık olayın üzerinde çok yoğun bir değerlendirmesi var.' yanıtını verdi.

"LEYLA KAÇIRILDI"

Gözaltı sayısıyla ilgili açıklama yapmayan Vali Elban, 'Leyla kaçırıldı mı, kayıp mı oldu' sorusuna ise 'Kaçırılma' yanıtını verdi.