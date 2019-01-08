Kredi kartı borcu olanlar müjde! Ziraat Bankası kredi kartı borcu faiz hesaplama nasıl yapılır? A Haber'de açıklandı 08 Ocak 2019, Salı

Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırma faiz oranları belli oldu. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, 24 aya kadar taksilendirmelerde 1.10, 60 aya kadar vadelendirmede ise 1.20 faiz uygulanacağı belirtildi. Mevcut kredi faizlerine kıyasla oldukça uygun koşullardan sunulan kredi kartı borcu yapılandırma faizi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Borç yapılandırma ile ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında aktardı.