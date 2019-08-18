Haberler Web TV Korkunç olay! Annesinin bıraktığı 18 aylık bebek otoparkta ezildi

Korkunç olay! Annesinin bıraktığı 18 aylık bebek otoparkta ezildi

18.08.2019 16:02

ABD'de 18 aylık bebeğini otoparkta yalnız bırakan anne, bebeğin bir arabanın ezmesi sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine mahkemeye çıkarıldı.


ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde yaşanan olayda, 28 yaşındaki anne Gissel Vazquez?in, 18 aylık bebeğini bir otoparkta yalnız bırakması sonucunda bir arabanın bebeği ezmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Vasquez bir çocuğun hayatını tehlikeye atarak ölümüne sebep olmakla suçlanarak mahkemeye çıkarıldı. Bölge polisinden yapılan açıklamada, Vasquez ile bebeğin arasındaki mesafe ve bebeği bıraktığı yerin, suçlamalara neden olduğu belirtildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları