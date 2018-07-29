Koray Aydın'dan Akşener'i çıldırtacak sözler! 28 Temmuz 2018, Cumartesi

Meral Akşener'in pazartesi günü 15'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimde olacağını açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Koray Aydın yaptığı açıklamada ,"Liderimiz Devlet Bahçeli" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evindeki görüşmenin ardından Koray Aydın basının karşısına geçti. Ancak Aydın konuşması sırasında bir "gafa" imza attı. Aydın konuşmasında, "Pazartesi günü saat 15'te sayın liderimiz Devlet Bahçeli..." dedi.

BAHÇELİ'NİN ELİNİ SIKMASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Daha önce de TBMM Genel Kurulu, 27. dönem yasama yılı dolayısıyla toplanmış,MHP Genel Baskanı Devlet Bahcelı ile İYİ Parti Ankara milletvekili Koray Aydın selamlaşıp sohbet etmişti.