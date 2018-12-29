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Konya'da yangın faciası! 4 çocuk hayatını kaybetti

29 Aralık 2018, Cumartesi

Konya'nın Karatay ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında, dumandan etkilenen yaşları 4 ila 11 arasında değişen 4 kardeş, yaşamını yitirdi. Çocuklarını kurtarmaya çalışırken dumandan etkilenen annenin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


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